Mes, la Lega lancia l'allarme

"Da questo governo e da questa Europa, l'ennesima sconfitta per l'Italia e per gli italiani. L'esito dell'Eurogruppo, messi da parte i toni propagandistici di chi vuole consegnare le chiavi del Paese alla troika, confeziona un Mes in cui rimangono condizionalità e sorveglianza, ovvero quegli elementi ai quali la Lega si oppone da sempre". Così gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Id, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Pe.



"Dopo mesi di annunci a vuoto, smentite in diretta tv e perdite di tempo, convergono ora su quanto era sul tavolo fin dall'inizio, una soluzione del tutto insufficiente, non percorribile e alquanto pericolosa - proseguono -. Spiace che il presidente Sassoli, una delle più alte cariche in Europa, dimostri con i suoi commenti di faticare a comprendere le comunicazioni e le leggi che regolano l'Ue. Con il Mes Conte e Gualtieri svendono il futuro del Paese e mettono le ganasce anche ai futuri governi, che saranno costretti a fare i conti con questa scelta disastrosa. A pagare il conto di questa sceneggiata, purtroppo, saranno gli italiani".