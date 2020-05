Dl Rilancio, Boschi: "Spero ok a breve ma non possiamo sbagliarlo"

"Credo che nessuno possa permettersi di sbagliare questo decreto legge: c'è discussione su alcune misure che credo si esaurisca nei prossimi giorni, ad esempio sull'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese" ma il decreto Rilancio "mi auguro arrivi il prima possibile. Speriamo che in pochi giorni siamo in grado di approvarlo in Cdm". Lo ha detto la presidente dei deputati di Italia Viva, Maria Elena Boschi, a Stasera Italia su Rete4.



"L'importante è che le regole siano chiare, semplici da attuare, e rapide perché passino pochi giorni da quando si approva la legge a quando i soldi arrivano ai cittadini e alle imprese. In questo caso la tempistica è tutto per salvaguardare attività e posti di lavoro", ha spiegato Boschi. "Bene intanto che si cominci a riaprire, sulla base di regole chiare e uguali in tutta Italia ma con aperture che possono essere differenziate in base alle condizioni oggettive e ai posti di terapia intensiva" dei vari territori.