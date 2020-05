Lockdown, domenica nuova ordinanza in Liguria

"Regione Liguria domenica emetterà una nuova ordinanza regionale, in vigore da lunedì, che sarà nel solco del Dpcm. Non faremo forzature, sempre che il governo mantenga il suo impegno a riconsegnare i poteri alle Regioni entro la fine della prossima settimana. La volontà è quella di confrontarci con altri governatori e prendere delle decisioni comuni". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa serale sull'emergenza coronavirus.



"Ci sarà", ha aggiunto, "un po' di spazio in più per alcune attività motorie e per chi va alle seconde case e alle barche e qualche autorizzazione in più per comunicare a lavorare sulle attività commerciali che riapriranno dal 18 maggio".