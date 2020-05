Verso dl maggio lunedì, nodi su tavolo

Con il via libera dell'Eurogruppo all'utilizzo del Mes sulle spese sanitarie e senza condizionalità si riaccende lo scontro all'interno della formazione rosso-gialla. Se per il premier Conte l'obiettivo resta in ogni caso il sì al 'Recovery fund' (con un misto di prestiti e di trasferimenti e con scadenze di 25 anni) il Partito democratico si schiera compatto, dal segretario dem Zingaretti al viceministro al Mef Misiani, per promuovere il ricorso al fondo Salva Stati. E così Italia viva con Marattin: "Ok senza se e senza ma".



La premessa del responsabile dell'Economia Gualtieri è che si lavora per il 'Recovery fund' entro l'estate e che già dal primo giugno ci sarà la possibilità di finanziare la cassa integrazione e il Fondo paneuropeo di garanzia della Bei per le imprese ma per i dem sarebbe assurdo voltare le spalle ad "una grande opportunità per l'Italia". Si tratta - osserva Zingaretti - di 37 miliardi di euro "per ospedali, assunzione di medici infermieri, personale, investimenti per nuovi farmaci e cure". Niente fughe in avanti, il Mes è inadeguato, tagliano corto i pentastellati. Del resto il Movimento 5 stelle è diviso e rischia di dividersi, non solo a Strasburgo. Neanche la strategia del premier Conte di chiedere nell'Aula, quando sarà il momento, il voto sull'intero pacchetto Ue potrebbe salvaguardare l'unità M5s, visto che non è solo l'ala che fa riferimento a Di Battista ad essere intransigente su questa linea.



I 'governisti' sono più cauti ma il no al Mes è una battaglia che potrebbe essere portata avanti anche senza ascoltare eventuali ordini di scuderia da parte dei vertici. A vigilare sul dibattito interno sono anche i massimi vertici istituzionali e tra l'altro la decisione dell'Eurogruppo giunge proprio nelle ore in cui Sergio Mattarella sta limando il suo messaggio per la festa dell'Europa. In tutti i suoi interventi durante l'epidemia il Capo dello Stato aveva sollecitato le istituzioni europee ad un atteggiamento solidale e a "misure adeguate" per superare l'emergenza. Il premier Conte - che comunque ritiene il Mes uno strumento inadeguato - è quindi chiamato nuovamente ad un'opera di sintesi nella maggioranza. E i tempi della mediazione potranno non essere brevi. Intanto la prima prova per il presidente del Consiglio è però rappresentata dal dl maggio.