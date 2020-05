Mogadiscio, è strage da coronavirus

Il sindaco di Mogadiscio, Omar Filish, ha confermato un drastico aumento dei morti nella capitale somala nelle due ultime settimane, che potrebbe essere dovuto a casi non certificati di covid-19. Sono 44 i morti confermati per coronavirus, ma Filish ritiene che la maggior parte dei 500 decessi registrati negli ultimi 14 giorni sia dovuta al covid-19. Nel paese esiste un solo laboratorio per i test del covid-19, che è stato aperto l'8 aprile.



Il sindaco ha detto alla Bbc di aver controllato il numero delle persone sepolte giornalmente. Oggi sono stati 33, "la cifra più alta registrata in un giorno è stata di 49, la più bassa 22", ha riferito ieri. Anche i dipendenti del cimitero della capitale hanno confermato l'aumento dei morti. La settimana scorsa il comitato internazionale della Croce rossa aveva avvertito di un "drastico aumento" di casi coronavirus, dicendo di temere che i numeri siano "molto superiori" ai dati ufficiali in questo paese che già affronta da anni instabilità politica, terrorismo islamista e siccità.



Intanto un giovane 21enne somalo, Mohamed Adaue Mohamed, studente di veterinaria, ha annunciato di aver costruito un ventilatore automatico artigianale per i pazienti covid. "Non è perfetto al 100%, ma è di aiuto per i pazienti", ha confermato il dottor Abdiazis Husein Fazi, direttore dell'ospedale siriano di Mogadiscio. L'apparecchio, realizzato con legno, plastica e un dispositivo elettronico, può essere realizzato ad un costo di 1500 dollari, molto al di sotto dei respiratori venduti sul mercato con prezzi fra i 4mila e i 40mila dollari.