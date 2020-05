Pandemia, Borghi: "Attenti al Nuovo Ordine Mondiale"

"Il Covid-19 rappresenta una rottura dello status quo". Lo ha affermato il deputato del Pd Enrico Borghi, membro del Copasir, intervenuto al confronto sul tema 'Sicurezza e Costituzione ai tempi del Covid 19' sul profilo Fb di 'Base Riformista'. "Si stanno concatenando due crisi strutturali - ha osservato Borghi - la coda della crisi finanziaria del 2008, i cui effetti nel nostro Paese non si erano ancora risolti, e la pandemia", ha sottolineato.



"Stiamo vivendo una fase dura di trasformazione, di messa in discussione di assetti consolidati e anche di taratura della capacità delle nostre istituzioni di dare delle risposte", ha continuato Borghi mettendo in guardia dai "rischi e pericoli che rispondono a logiche precise: alcune di natura statuale" perché ci sono "Stati che stanno sfruttando il momento di rottura dello status quo per introdurre un elemento a favore della propria dimensione, politica e del proprio ruolo anche in vista di quello che potrebbe configurarsi come un nuovo inizio di ordine mondiale".