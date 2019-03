“Forze armate strumento di politica estera imprescindibile per l’Italia”

Il convegno Francia vs Italia: addio Libia?, organizzato martedì pomeriggio a Roma dalla fondazione Farefuturo e dal dipartimento Esteri di Fratelli d’Italia (FdI), ha visto la partecipazione anche di un “addetto ai lavori” come il generale Marco Bertolini, già al vertice del Coi, il Comando operativo interforze.

L’alto Ufficiale dell’Esercito italiano, sulla base della propria lunga e qualificata esperienza professionale, ha testimoniato come i militari costituirebbero ancora, se coerentemente utilizzati dallo Stato come fa ad esempio la Francia, uno “strumento di politica estera imprescindibile per un Paese come l’Italia”. In questo senso a maggior ragione la questione libica sarebbe efficacemente affrontata nell’insieme Mediterraneo-Africa, ha aggiunto Bertolini, tanto più che la sovranità nazionale sta oggi allo Stato nazionale “come la libertà sta all’individuo”.

Al convegno di Roma hanno parlato anche Adolfo Urso, senatore di FdI e vicepresidente del Copasir e Giorgia Meloni, presidente nazionale di FdI, i quali hanno esposto nei loro interventi la posizione del partito sull’attuale situazione in Libia a pochi giorni dall’accordo tra il capo del Consiglio presidenziale libico Fayez al Serraj e il generale Khalifa Haftar ad Abu Dhabi sotto gli auspici dell’Onu e di tutti i principali “attori”, a cominciare dalla Francia. Il tutto in un frangente in cui si stanno moltiplicando, come noto, in tutto l’ovest della Libia, le proteste contro l’intesa raggiunta la settimana scorsa tra al Sarraj e il generale Haftar, al comando dell’autoproclamato esercito nazionale libico. In un senso o nell'altro, dovrebbe essere condiviso da tutti gli attori italiani coinvolti l'impegno a non dire "addio alla Libia".