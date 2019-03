La "risorsa" piscia in strada. la rimprovera, finisce all'ospedale

Identificati dai carabinieri i responsabili del pestaggio in strada di un quarantenne di Villanova avvenuto nella notte di sabato scorso a Lusignano d'Albenga. Sono tre marocchini, due ventenni e un trentenne: due sono incensurati. Sono stati denunciati con l'accusa di concorso in lesioni personali aggravate.



Il pestaggio sarebbe scattato dopo che il quarantenne aveva sgridato uno dei tre che stava facendo i bisogni in strada. Il ferito è ancora ricoverato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: ha tre costole e un braccio rotti e lesioni all'orbita oculare. Gli aggressori sono stati rintracciati seguendo le tracce lasciate dai cellulari.



I tabulati davano conto della presenza di un'utenza telefonica il cui reale utilizzatore è stato rintracciato nel cuneese. Da qui i militari sono arrivati ai tre. Interrogati hanno ammesso le loro responsabilità.