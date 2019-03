Lombardia, approvato il nuovo regolamento per le case popolari

Il 4 marzo, nella suggestiva location della casa museo Bagatti Valsecchi, a un anno esatto dalla vittoria di Attilio Fontana su Giorgio Gori alle elezioni regionali, la giunta lombarda, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, ha approvato le modifiche al regolamento dei servizi abitativi pubblici.



"Le novità al regolamento regionale- spiega Bolognini -, sono state introdotte a seguito di un ampio confronto politico, sociale e istituzionale nel corso di questi mesi e a seguito della sperimentazione che abbiamo condotto in alcuni ambiti territoriali (Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni) al fine di testare l'efficacia dei nuovi criteri di accesso”.



Con il nuovo regolamento le assegnazioni non saranno solo di competenza dei comuni, ma anche le ALER saranno responsabilizzate e potranno assegnare i propri alloggi. Verrà premiata la residenza in regione Lombardia e si potranno ottenere fino 6,5 punti in più ( per chi ha oltre 15 anni di residenza), mentre la residenza nello stesso Comune sarà premiata in graduatoria con un massimo di 8 punti (oltre i 10 anni).



Sarà data la possibilità per i nuclei familiari indigenti di presentare domande nel comune dove svolgono l’attività lavorativa o in un terzo Comune a scelta, nell'ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano Comuni con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, quando il Comune di residenza non dispone di alloggi o non siano adeguati al nucleo familiare.



Viene introdotto il mix abitativo per evitare la formazione di “quartieri ghetto” e per dare maggiore sostenibilità al sistema abitativo pubblico evitando un’eccessiva quota di inquilini ad alto rischio di cadere nella morosità. Sono previste corsie preferenziali per alcune categorie sociali grazie a dei punteggi aggiuntivi per anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, disabili e altre categorie di particolare rilevanza sociale.



Viene aggiunto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla categoria 'Forze di Polizia' per garantire maggiore sicurezza ai quartieri. Le assegnazioni agli appartenenti a tali Corpi verranno coordinate dalle Prefetture territorialmente competenti che provvederanno ad individuare gli aventi diritto e a trasmettere agli Enti proprietari le graduatorie dei concorrenti. Infine è prevista l’introduzione di una clausola di salvaguardia che consentirà all'Ente proprietario di proporre ai nuclei familiari in posizione utile in graduatoria, alle Forze di polizia o ai Vigili del fuoco, le unità abitative non assegnate e quelle che si rendono disponibili a seguito di sgombero.