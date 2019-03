"Nei miei panni". La recensione di Paola Fiorido

Nei miei panni è il libro di esordio di Steve Fortunato, pubblicato da Link Edizioni. Tra un capitolo e l'altro che si intersecano tra i vari sbalzi temporali, scopriamo chi è Steve Fortunato; un nome che non è un equivoco ma una scelta benedetta dal nonno. Quando la vita ti scaraventa addosso tutta la sua brutalità si può solo resisterle, così come fa Steve. Steve potrebbe essere chiunque, la sua memoria è la nostra; quella delle campagne piemontesi con gli aneddoti da bar e con tutti i vari personaggi del presepe. Il trascritto di un'Italia che tira il carretto come il nonno di Steve, con le sue varie crisi dal dopo guerra a Mani Pulite fino a quella più recente.



Milano disegnata dalle sue strade con i suoi negozi e ristoranti multietnici da Viale Padova, Viale Monza e Loreto in tutto il suo folklore e l'impossibilità di reinserimento al lavoro, una società spietata che velocemente dimentica e facilmente cancella l'individuo. E poi...Il mistero di Olimpia, una storia nella storia che prende vita tra i balli di paese con il suo tragico finale.



La Fortuna di Steve? La sua Musa che è sua moglie, perchè questo libro è anche una grande storia d'amore.