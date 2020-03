Lombardia: blindati dentro

Lombardia blindata, non si entra e non si esce. Nel Dpcm firmato nella notte dal premier Giuseppe Conte, che contiene le misure di prevenzione e sicurezza per l'emergenza Coronavirus, è di 14 province più la Lombardia l'area interessata dalle principali restrizioni, a cominciare da una fortissima limitazione degli spostamenti.



L'elenco delle aree lo ha dato il premier nella conferenza della notte: Lombardia, Modena, Parma, Piacenza,Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli,Padova, Treviso e Venezia.



"Ci sarà il vincolo, per tutte le persone fisiche, di evitare qualunque spostamento in entrata e in uscita dai territori e anche all'interno dei territori - ha spiegato il premier -.Ci si muoverà quindi solo per comprovate esigenze di necessità, lavorative e spostamenti per motivi di salute, fermo restando che è consentito il rientro presso la propria residenza per chi ne avesse necessità".