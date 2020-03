Se il virus entra nei palazzi del potere...

Lombardia blindata, code domenicali ai supermarket in stile tessera annonaria per il pane nel Ventennio, persino incetta di cibo per animali con noti negozi per pet inspiegabilmente chiusi, fuga di cittadini in Stazione Centrale a Milano per prendere l'ultimo treno del sabato, per non restare imprigionati in Lombardia (e portare magari il virus altrove?)...scene da panico quotidiano, dopo che gli italiani hanno realizzato che nessuno è immune al contagio.



Perché il virus ha colpito tutti, anziani e bambini, persino i palazzi del potere. Nessuno immune, dicevamo. Con un'emergenza che non si sa quanto durerà perché - diciamocela francamente - il virus può essere debellato solo da un vaccino (a proposito, no vax spariti, adesso?). E si parla, fra sperimentazioni e altro, di tempistiche lunghe, l'autunno, quando magari il virus sarà già scomparso per i fatti suoi. A meno che la Cina non stia già sperimentando sugli umani, anzicché sui topolini (del resto, quale infettato di Wuhan, temendo di morire, declinerebbe l'offerta?).



Ma la corsa ai supermarket non si spiega, se non con la mancanza di fiducia nella classe politica. Perché i viveri continueranno ad arrivare; magari non certe specialità locali di altre Regione. Ma pensare che finisca come nel romanzo sf di Stephen King The dome è...fantascienza. Anche se, col Governo che abbiamo, non si può escludere mai nulla...