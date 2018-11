Decreto sicurezza, per Nardella è "repressivo". Verso gli immigrati

Il Dl sicurezza "parla molto del tema dell'immigrazione" ma "il tema dell'immigrazione non è una esclusiva questione di sicurezza, implica molti altri elementi che riguardano l'economia, la socialità, aspetti culturali e aspetti di vita quotidiana". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, intervenendo alla festa per i 164 anni dall'istituzione della polizia municipale fiorentina.



"Nel recente provvedimento di legge di conversione del decreto legge sicurezza", ha aggiunto Nardella, "si attribuiscono ai sindaci nuovi compiti e nuove competenze, dunque anche direttamente all'amministrazione, alla polizia municipale. Tuttavia voglio osservare come occorra stare attenti all'idea di attribuire ai primi cittadini molte responsabilità che sconfinano perfino nel campo della pubblica sicurezza, della repressione in generale, senza dare a questi primi cittadini gli strumenti".



Per il sindaco inoltre l'elemento di "leale cooperazione" fra livelli istituzionali, nel decreto non è "così centrale come ritengo debba essere".