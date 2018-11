LE FAVELAS MESSINESI SONO SEMPRE LA

In campagna elettorale l'attuale sindaco di Messina faceva promesse faraoniche agli abitanti delle favelas messinesi,subito dopo essere stato eletto prometteva,testuali parole "entro il 31 ottobre tutti avranno una casa" ricordiamo al sindaco di Messina che tutte le famiglie delle favelas messinesi ancora anbitano in quelle case,quindi ha dato delle false speranze ed ha promesso super cavolate,quando andate a votare state attenti per chi votate,informatevi vi ricordiamo che l'attuale sindaco ha ricevuto una condanna in primo grado per calunnia e diffamazione inoltre vi ricordiamo sempre che il 9 novembre 2017 ha insultato Matteo Salvini davanti a tutti. #RUSPA