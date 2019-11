Grimoldi: "Solidarietà a Segre, ma quando attaccano Salvini la Sinistra tace"

"Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre, donna che ammiro e stimo. Solidarietà completa e assoluta, senza se e senza ma. Detto questo registro che tutti quelli che oggi a sinistra si indignano e si preoccupano, giustamente, per le minacce vergognose e vigliacche rivolte alla senatrice Segre non battono ciglio e non proferiscono verbo quando le minacce di morte sono rivolte a Matteo Salvini con scritte sui muri, manifesti nei cortei dove vengono bruciati fantocci con le sue sembianze, lettere con proiettili, vignette dei vari Vauro in cui si invita Salvini a finire al campo santo ecc".



"E lo stesso silenzio lo registriamo quando le sedi della Lega vengono incendiate o fatte esplodere, come accaduto a Milano lo scorso gennaio. Nessuna minaccia è accettabile, nessuna, verso nessuno, che sia Salvini che sia la Segre". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega.