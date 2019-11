Prostituzione a Milano, Bastoni: "Allontanare trans da scuole. Ripulire le strade"

“Dopo molteplici proteste di genitori, la Polizia interviene per identificare i Trans che si prostituivano davanti a ingresso Parco Trotter. Ora mi attendo Daspo e smantellamento rete prostituzione”. Così Max Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta l’azione della Polizia di Stato in via Padova che ha identificato e sanzionato alcuni travestiti che da mesi si prostituivano nelle adiacenze del Parco Trotter, davanti all’ingresso della scuola IC Giacosa. La prima sanzione è stata corrisposta a tutti i soggetti in data 5 novembre per un ammontare di 6666,66 euro e la seconda durante la giornata di mercoledì nei confronti di un solo individuo che si era ripresentato in loco per svolgere la sua attività nonostante l’ordine di allontanamento, arrivando a una sanzione complessiva di 12mila euro.



Bastoni ricorda come la prostituzione diventi illegale se svolta o manifestata in un luogo particolarmente delicato per la presenza di minori di 18 anni. Quindi, non ci si può prostituire davanti ai minorenni. Il che vuol dire anche il divieto da avvicinarsi a scuole, palestre, parchi giochi, ecc. “Ringrazio il Presidente del Municipio 2, Samuele Piscina, per aver sollecitato l’intervento del Commissariato Villa San Giovanni. Certo è che se i trans li vedono i genitori, i primi a protestare per la loro presenza, appare poco credibile che siano sfuggiti alle pattuglie di PS e Carabinieri che presidiano il territorio”, prosegue Bastoni.



“Confido che simili situazioni siano monitorate e represse immediatamente per evitare che simili figuri probabilmente abituati ad un certo lassismo da parte di Comune di Milano e Questura, ritornino velocemente alle loro abituali condotte. I bambini e i ragazzi devono essere protetti e tutelati sempre”.