Trasporti, il leghista Monti: "Basta decisioni unilaterali"

Approvato giovedì un emendamento della Lega in Commissione Trasporti al Progetto di Legge sulla Semplificazione, che sarà discusso la prossima settimana dall’Aula del Pirellone. Nel merito è intervenuto Andrea Monti, primo firmatario del documento e vice capogruppo della Lega.



“L’atteggiamento dell’opposizione – spiega Andrea Monti – è stato inaccettabile, considerato il tentativo di occupare la commissione Trasporti per impedire il voto. Fortunatamente, grazie però alla fermezza del Presidente e degli altri consiglieri, la democrazia ha vinto. L’emendamento approvato punta ad impedire che si ripeta nuovamente quanto accaduto con l’introduzione del biglietto unico integrato, dove la fretta e le esigenze di bilancio del Sindaco Sala hanno prevalso sull’interesse comune, che avrebbe imposto più attenzione e meno fretta nell’implementazione".



"Inoltre gli interventi dei commissari Pd hanno evidenziato soltanto la loro totale non conoscenza della materia legislativa che regola le agenzie del trasporto, concentrandosi ancora una volta solo e unicamente su Milano, i cui amministratori pretendono di fare e disfare in barba ai territori circostanti. Con la nostra modifica allarghiamo la governance, coinvolgendo maggiormente tutti i soggetti interessati, al fine di creare un processo decisionale all’interno delle agenzie per il trasporto che risponda realmente alle esigenze della collettività. Non che servisse ulteriore conferma – conclude Andrea Monti – ma questo ennesimo episodio dimostra soltanto la totale sudditanza del Pd lombardo ai desiderata di Beppe Sala.”