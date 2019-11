Ex Ilva, il forzista ai politici: "Avete infilato il Paese nel cul"

"Siete in un cul de sac e, purtroppo, nel cul avete infilato il Paese". Mauro D'Attis sembra indugiare sulle parole nel passaggio in cui il deputato FI, nel corso dell'informativa sul caso ex Ilva, osserva che "per noi sono inaccettabili i 5.000 esuberi, come anche il mantenimento della gestione soltanto dei laminatoi da parte del privato e la gestione del resto da parte dello Stato", per poi tornare ad usare più volte, e stavolta integralmente, la formula con cui si descrive una situazione senza uscita.



Il deputato 'azzurro' dice che "non c'è una maggioranza", a fronte di "quattro partiti, parlate almeno 5-6 lingue diverse: Leu, nazionalizziamo; Pd, lavoriamo per immunità penale a tutti oppure commissario straordinario con lo Stato che gestisce l'acciaieria; Renzi, dopo aver tolto col proprio voto al Senato l'immunità ora propone di rimetterla; M5s, un disastro perché qui c'è l'imbarazzo della scelta".



"Non siete credibili. Avete detto troppe bugie. Avete cambiato troppe volte le vostre posizioni. Il problema - afferma ancora tra l'altro - è che siete al governo del Paese e la vostra credibilità pari a zero sta annullando la credibilità dell'Italia".