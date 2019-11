Jihadisti a casa nostra: pure Macron s'è rotto i colliòn

Il senato francese ha avviato la procedura per creare una commissione d'inchiesta sulla radicalizzazione islamista. Il gruppo LR ha usato il suo "diritto di opzione" (una commissione d'inchiesta per gruppo e per sessione) per chiedere la creazione di questa commissione, circa dieci giorni dopo l'attacco alla Prefettura di Polizia di Parigi.



Secondo il memorandum esplicativo della proposta di risoluzione, il movimento del "salafismo" "sta ora cercando di estendere la sua influenza diffondendosi in sempre più vasti campi della vita nella società".