Trump senza consenso interno?

Il presidente americano avrebbe perso il suo consenso interno? Lo scorso anno un gruppo di alti responsabili e funzionari dell'amministrazione Trump pensarono a dimettersi in massa, una mossa clamorosa per lanciare un allarme sulla condotta del presidente. Alla fine decisero di soprassedere per paura di destabilizzare il governo.



La rivelazione, da prendersi con le pinze, è contenuta in un libro in uscita, A Warning, e pubblicata con risalto dal Washington Post. Autore del testo, che come tutti i libri-scandalo va preso con le pinze, dato che di solito si tratta di vendette personali, un funzionario anonimo della stessa amministrazione Trump, autore della lettera contro il presidente che due anni fa fu pubblicata dal New York Times. Nel libro il presidente viene definito "crudele, inetto e pericoloso per il Paese".