Ilva, Calderoli invoca lo scudo penale per ArcelorMittal

"Se si vuole realmente riaprire la partita con l’ArcelorMittal è necessaria la reintroduzione immediata, ripeto immediata, dello scudo penale, per cui anche l’idea di un emendamento in Parlamento, che nel migliore dei casi diventerebbe legge tra un mese o un mese e mezzo, non avrebbe senso, perché nel frattempo la Mittal sarebbe già andata via da Taranto. Il fattore tempo è decisivo. Non possiamo perdere tempo". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Ed aggiunge: "Per questo la partita dal Parlamento deve spostarsi nel campo del Governo: si porti già lunedì in Consiglio dei Ministri un decreto per reintrodurre subito lo scudo penale, che non valga solo per l’ex Ilva ma per tutte le situazioni analoghe, e visto gli appelli che tutti hanno fatto all’assunzione di responsabilità verificheremo subito se questi appelli sono fondati, vedremo subito se in Consiglio dei Ministri ci sono o non ci sono i numeri per farlo passare. Inutile chiedere al Parlamento un consenso che per ora non si riesce a trovare all’interno del Governo. Ora possiamo dalle parole ai fatti...".