Ars Sicilia, il capogruppo Pd rinviato a giudizio

Rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per l'ex amministratore giudiziario, Walter Virga, e per il capogruppo del Partito democratico all'Assemblea regionale siciliana Giuseppe Lupo. La decisione e' del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Guglielmo Nicastro. A darne notizia e' il quotidiano online 'livesicilia.it'.



L'inchiesta riguarda la gestione di alcune societa' sequestrate agli imprenditori Rappa e affidata in amministrazione giudiziaria a Virga: secondo l'accusa la gestione sarebbe stata caratterizzata da alcuni illeciti. Lupo avrebbe deciso di affidare a Virga una consulenza per la realizzazione di una proposta di legge all'Ars: secondo la tesi accusatoria tale consulenza, che non si sarebbe comunque concretizzata, sarebbe stata la contropartita per un contratto di collaborazione alla compagna di Lupo in una delle aziende dei Rappa finite sotto amministrazione giudiziaria. Quel contratto, però, non si è mai realizzato.