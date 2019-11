Ronzulli: "Governo senza una politica industriale"

"Questo governo delle sinistre, raccoglie i frutti amari di una politica industriale fallimentare. È nemico delle imprese e dello sviluppo. Forza Italia, da sempre dalla parte di chi lavora, continuerà la sua battaglia a favore di misure per la crescita e per la riduzione della pressione fiscale". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2. (