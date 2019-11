Zingaretti: "Noi del Pd unias forza per fermare i populisti"

"In queste settimane molte cose importanti sono accadute: abbiamo evitato la slavina, la valanga, contro il Paese dell'aumento dell'Iva che abbiamo avuto in eredità, abbiamo guardato a chi non ce la fa iniziando ad abbassare le tasse sui salari più bassi, abolito il ticket sulla sanità, messo 11 miliardi di euro in opere pubbliche... rispetto alla demagogia che avevamo alle spalle queste cose dimostrano, non certo che abbiamo risolto tutto, ma che c'è una inversione di tendenza". Così il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel corso di un incontro a Mestre (Venezia).



"Io a mia memoria non ho una idea di Salvini per risolvere i problemi dei 23 miliardi dell'Iva che stava arrivando sulla testa degli italiani, anzi l'unica è stata una mix tra fantasia e barzelletta, quella di tassare le cassette di sicurezza degli italiani - ha stigamatizzato- e sono contento che il Pd sia l'unica forza nazionale di questo governo che si presenterà in tutte le regioni per fermare la deriva populista e arrogante. Loro sono forse i migliori a raccontare i problemi ma di sicuro i peggiori a risolvere i problemi che raccontano".