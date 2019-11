La Lega: "Viminale allo sbando e Lamorgese tace"

"Tagli ai ministeri per fingere nuove risorse per il riordino delle carriere, zero euro per le assunzioni e nessuna smentita all'idea del Pd di schedare le Forze dell'Ordine. Il Viminale e' allo sbando e infatti ne' il ministro Lamorgese ne' i viceministri ne' i sottosegretari mettono la faccia sull'elenco di balle dei "fondi incrementati" di cui parlano generiche fonti ministeriali. In pratica, si prendono meriti di Salvini e confermano le nostre critiche. Il viceministro Mauri insulta perche' non ha argomenti e non sa che Salvini aveva coperto gli straordinari 2017". Lo affermano il senatore Stefano Candiani e il deputato Nicola Molteni, leghisti.