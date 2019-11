Lombardia, la Regione finanzia i presepi nelle scuole

Aperte le iscrizioni al bando ‘Il Presepe a scuola’ di Regione Lombardia. Nel merito è intervenuto il consigliere regionale della Lega Simone Giudici, primo firmatario di un Odg al Bilancio dello scorso dicembre che ne chiedeva l’istituzione.

“Da oggi sono aperte le iscrizioni al bando sui presepi – spiega Simone Giudici – che consentirà di premiare 200 rappresentazioni della Natività nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, che riceveranno un premio del valore di 250 euro. La Regione ha stanziato una cifra di 50 mila euro e le domande potranno essere presentate fino alla data del 27 novembre. Il bando si pone l’obiettivo di selezionare progetti che promuovano la realizzazione e la valorizzazione del presepe, quale simbolo non soltanto religioso ma anche tradizionale e di tipo identitario".



"Questo bando vede la sua genesi in un mio Ordine del giorno allo scorso Bilancio regionale di dicembre, voluto dalla Lega come risposta alle polemiche sterili e strumentali di coloro che, nel nome del finto buonismo, vorrebbero cancellare il Natale dalle nostre scuole. Non cadiamo nella trappola dei rancorosi o di chi pensa di utilizzare gli istituti d’istruzione come fossero luoghi di indottrinamento. La nostra risposta, pacifica e in linea con lo spirito del Natale, è quella di valorizzare ancora di più le nostre tradizioni – conclude Giudici – senza arretrare di un millimetro sui valori non negoziabili”.