De Magistris: "Comitato con Lamorgese? Lontano anni luce da Salvini"

Al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Napoli, presieduto per la prima volta dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sindaco partenopeo Luigi de Magistris ha evidenziato come i lavori odierni fossero del tutto diversi da quelli presieduti dall'ex titolare del Viminale e leader della Lega.



"Il Comitato di Matteo Salvini a Napoli fu incentrato quasi tutto sui migranti. Ho avuto un momento in cui mi è sembrato tutto lontano anni luce. Ho notato una differenza sostanziale: questo Comitato mi è risultato più equilibrato e più basato sulla concretezza. Il ministro e il prefetto hanno sottolineato che non c'è un tema immigrazione di rilievo e una questione saliente tanto da registrare una focalizzazione particolare. È evidente che la questione è stata in passato molto pompata politicamente".



L'ex pm ha poi aggiunto: "Oggi ho voluto sottolineare che bisogna stare molto attenti che non ci sia uno spostamento verso la clandestinità dei migranti, un tema che a noi sta molto a cuore". Il sindaco ha poi ricordato che, a breve, sarà consegnata "alla città la nuova piazza Garibaldi con comunità di migranti che partecipano a pieno alla vita della città. Così da eliminare anche quelle immagini che non ci piacciono. Abbiamo progettato - ha proseguito - un mercato multietnico che può diventare un modello di integrazione encomiabile".



Il primo cittadino, nel corso del Comitato, ha illustrato al ministro Lamorgese alcune criticità del capoluogo campano ma anche ricordato quanto la città sia cresciuta soprattutto in termini di turismo. Un aspetto che la stessa titolare del Viminale ha riconosciuto garantendo, da parte del ministero, supporto per affrontare questa nuova realtà che investe anche questioni di sicurezza.