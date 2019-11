Ex Ilva, Salvini a Conte: "Oggi fischi a Taranto domani in Italia"

"Caro poltronaro, chi semina bugie raccoglie fischi, oggi a Taranto, domani in tutta Italia". Così su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la visita del premier Giuseppe Conte questa sera allo stabilimento ex Ilva di Taranto.



Sciogliere al piu' presto le Camere e portare il Paese al voto. Il centrodestra è intanto in pressing. La tesi e' che la vicenda Ilva e' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il Capo dello Stato Sergio Mattarella dovrebbe fare delle valutazioni in merito. "Qualcuno deve cominciare ad assumersi le responsabilita' di quanto successo", dice per esempio un 'big' del Carroccio. Il partito di via Bellerio si prepara eventualmente a sostenere qualsiasi misura il governo abbia in mente per riparare alla fuga di Arcelor Mittal. Va bene ripristinare lo scudo penale, andrebbe bene anche la strada della nazionalizzazione, ma - il 'refrain' - "qui la questione e' politica". L'appello a serrare i ranghi, a far prevalere il 'sistema Paese' arrivato dalle alte cariche istituzionali verra' accolto per salvare lavoratore e imprese ma - la domanda che si fanno molti 'ex lumbard' - chi deve essere il garante del Paese perche' non ha fatto nulla quando al Senato i grillini si sono opposti a qualsiasi tutela legale per Arcelor Mittal? E perche' si permette che un gruppo di pentastellati tenga in scacco l'Italia?