Summit al vertice Putin-Trump?

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di essere stato invitato dal presidente russo Vladimir Putin alla parata militare del 9 maggio, in occasione della Giornata della Vittoria, in cui ricorre l'anniversario dell'annuncio nel 1945 della fine della seconda guerra mondiale e della sconfitta della Germania nazista.



Trump - che ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca - ha detto che sta considerando la possibilità di accogliere l'invito. Il viceministro degli Esteri russo, Sergei Riabkov, aveva già detto ieri che la Casa Bianca aveva accolto "con interesse" l'invito pur precisando di non disporre "di informazioni più dettagliate sui piani del presidente degli Stati Uniti".