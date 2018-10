L'allarme di Di Maio: "I media e la Ue vogliono far cadere il governo"

C'è un tentativo di "far cadere il nostro governo il prima possibile", dietro l'avviso di bocciatura della manovra M5s-Lega. Artefici: il "sistema europeo", il "sistema mediatico" e le opposizioni, che "tifano" per "lo spread e il default dell'Italia".



E' questo l'atto di accusa con cui Luigi Di Maio fortifica la sua trincea, alla vigilia di due settimane decisive per la composizione della legge di bilancio. Fissata l'asticella del 2,4% di deficit, resta il nodo delle coperture e una trattativa tutta interna alla maggioranza su come comporre le singole misure.



Ma l'Ue non sarà un problema, perché "alle europee di maggio ci sarà un terremoto politico": vinceranno i partiti populisti e sovranisti, "cambieranno ogni regola" e così "aiuteranno" il governo italiano ad andare avanti come deciso. Il leader M5s, che torna ad attaccare la stampa, assicura che "i mercati vogliono più bene all'Italia dell'Ue" e festeggia la sconfitta del commissario Dombrovskis nella sua Lettonia come "la fine di un'idea di Europa dei numerini e dell'austerity".



Di Maio volerà a Berlino a studiare il modello dei centri per l'impiego; dice di essere pronto al dialogo purché l'Ue "non abbia pregiudizi": "Ci accampiamo lì e gli spieghiamo tutto" ma "a testa alta", senza il "sedere basso" del passato.