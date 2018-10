Aborto, il Pd di Verona chiede la testa del Capogruppo... Pd

Scontro nel Pd dopo l'approvazione della mozione antiabortista con il sì della capogruppo Dem Carla Padovani. I consiglieri comunali del Pd di Verona sfiduciano la capogruppo e ne chiedono le dimissioni per il suo appoggio all'approvazione dell'altra sera della mozione sostenuta dalla Lega e dal sindaco di Verona. Secondo Elisa La Paglia, Stefano Vallani, Federico Benini "la posizione di adesione alla mozione espressa dalla capogruppo è inaccettabile. Crediamo che la consigliera Padovani non sia più compatibile con il ruolo di capogruppo, pertanto ne chiediamo formalmente le dimissioni".



"La vita", ha affermato in una intervista al Corriere di Verona la Padovani, "va difesa universalmente, non sto a guardare di che 'colore' siano le mozioni che lo fanno. So che nel Pd ci sono molte persone che condividono la mia opinione". "L'articolo 2 del codice etico del Pd", aggiunge, "parla chiaro e prevede la libertà di coscienza. Quella che io ho applicato giovedì sera".





"Le dimissioni?", ha detto sempre al Corriere la Padovani. "E' una domanda prematura. Intanto con controllerò che quando la mozione diventerà esecutiva i fondi vadano a varie associazioni, non solo a quelle integraliste vicine al consigliere Zelger". "La posizione del Pd sulla legge 194 a tutela delle donne è chiara e inequivocabile. Noi la difendiamo e la difenderemo senza se e senza ma in ogni sede e sempre", prova a chiudere le polemiche il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina, a margine di un appuntamento a Milano.