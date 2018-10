Cagliari, la Lega: "La caserma del Reparto Mobile è fatiscente"

"Il primo comandante in rosa in Italia di un Reparto mobile della Polizia di Stato non può lavorare con i suoi agenti in uno stabile fatiscente e inadeguato dove tra le problematiche logistiche e strutturali che abbiamo visto con i nostri occhi, oltre ai delinquenti, bisogna pure dare la caccia a grossi topi". Così il deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna Eugenio Zoffili al termine del sopralluogo al 13/o Reparto Mobile della Polizia di Stato di Cagliari nella Caserma Carlo Alberto.



"Con il collega deputato leghista Guido De Martini stiamo preparando una relazione scritta sul nostro sopralluogo nella caserma di Cagliari che ospita anche la Polizia scientifica e stradale. Presto quindi consegneremo un documento al Viminale direttamente nelle mani del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e del suo Sottosegretario Nicola Molteni con la richiesta di trovare una soluzione alternativa a questa sede che si occupa della sicurezza non solo di Cagliari ma di tutta la Sardegna".



Zoffili ringrazia "tutti gli agenti che purtroppo lavorano in queste condizioni precarie. Una particolare menzione va sicuramente a Marco Grande e Daniele Brotzu del Sindacato Equilibrio Sicurezza di Vincenzo Chianese con cui dall'anno scorso stiamo lavorando per risolvere il problema anche con il prezioso e professionale contributo del Questore di Cagliari che negli anni Novanta istituì il Reparto Mobile in Sardegna".