Salvini e Marine Le Pen: "Alle elezioni europee ci sarà la rivoluzione del buonsenso"

"Condivido con Le Pen valori, principi, coerenza e orgoglio. A fine maggio avremo la rivoluzione del buon senso", ha detto Salvini, aggiungendo: "Condividiamo la stessa idea dell'Europa, dell'agricoltura, del lavoro, della lotta all' immigrazione", ha detto ancora Salvini. "Siamo contro i nemici dell'Europa che sono Juncker e Moscovici, chiusi nel bunker di Bruxelles".



"L'Ue ha calpestato i valori della solidarietà - ha detto Marine Le Pen - ora siamo in un momento storico. A maggio riusciremo ad arrivare a un'Unione che parta da nuovi valori contro la mondializzazione. E' una lotta che portiamo avanti con Matteo Salvini convinti della necessità di un'alternanza in Europa". "I cittadini votano al di là dei titoli dei giornali e dello spread. Io sono attento come vicepremier all'evoluzione dei mercati, ma il diritto al lavoro e alle pensioni viene prima", ha detto invece ancora Salvini.



Ribatte il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: "Opero un distinguo tra gli euroscettici, che hanno delle domande, ed i populisti limitati con i nazionalisti stupidi. Non sono la stessa cosa. Dobbiamo ostacolare questa marcia verso la non Europa ispirata dai populisti stupidi e dai nazionalisti limitati".