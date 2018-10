Milano, i consiglieri Pd suonano al centro sociale. Protestano Lega e FdI

"Ieri sera è stato dato l'ennesimo schiaffo alla legalità da parte dell'amministrazione cittadina: tre suoi

rappresentanti, ovviamente del Centro sinistra, si sono esibiti nei locali in via Stephenson dentro l'edificio occupato abusivamente dai no-global in mano al centro sociale Aldo dice 26x1 per celebrare l'anniversario dell'unione di fatto del consigliere Galesi, rito celebrato un anno fa dallo stesso presidente di Municipio". Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.



"Al Bongo", spiega l'assessore regionale, "il consigliere Comunale Alessandro Giungi, alla voce Simone Zambelli presidente del consiglio di Municipio 8 e alla batteria Fabio Galesi presidente Municipio 8. Tutto questo mentre a 200 metri dal luogo si era scatenata una rissa con pali divelti e in sfregio a quelle persone che per il rumore fino alle 2 non hanno potuto dormire". "Milano", prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia, "è in mano, possiamo tranquillamente dirlo, a fiancheggiatori degli occupanti abusivi che senza tanto pudore postano foto con commenti divertiti".



"Gli annunci della legalità e del rilancio delle periferie", conclude De Corato, "si azzerano automaticamente quando nelle sue file siedono orgogliosamente sostenitori dei centri abusivi, consiglieri Comunali che da pubblici ufficiali dovrebbero garantire con i loro atti il rispetto delle leggi e non esaltare chi le viola".





“A Ferragosto la giunta Sala aveva permesso che un centro sociale improvvisasse una grigliata di pesce rigorosamente abusiva in piazza della Scala. Adesso troviamo tre consiglieri comunali del Pd che si esibiscono in un altro centro sociale, in uno stabile occupato abusivamente. Che il sindaco Sala sia sordo ai richiami della legalità e alle proteste dei cittadini ormai è palese. Con lui a Milano più che il pesce è la legalità che è andata a farsi friggere”. Così il consigliere comunale e regionale del Carroccio Massimiliano Bastoni.