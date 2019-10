Aggressioni sessuali a Milano, protesta la Lega

"Da tempo denunciamo che a Milano la sicurezza è fuori controllo. E l’escalation di aggressioni sessuali delle ultime ore purtroppo lo conferma. Ieri la violenza sessuale compiuta su una 19enne da un peruviano irregolare in via Pasteur, domenica il tentativo di stupro di una 18enne da parte di un ivoriano in zona corso Lodi. Episodi gravissimi, su cui ovviamente registriamo l’assordante silenzio della giunta di Giuseppe Sala".



"La maggior parte di questi reati violenti viene commessa da immigrati irregolari o richiedenti asilo, che non hanno i requisiti per restare qui, immigrati che non scappano da nessuna guerra e che misteriosamente dobbiamo accogliere e mantenere. Ma alle vittime non pensa mai nessuno?". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.