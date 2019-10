Immigrati, Salvini: "Terni li ha vinti all'Enalotto"

"Gli sbarchi sono triplicati rispetto allo stesso mese dello scorso anno e Terni è tra le tre province che hanno vinto al Superenalotto i migranti". Così Matteo Salvini, parlando a Ferentillo, in provincia di Terni, riferendosi alla redistribuzione degli ultimi migranti sbarcati. "Non li possono tenere tutti in Sicilia", avverte, "e quindi hanno deciso di mandarne alcuni qui".