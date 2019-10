Immigrati, Iwobi: "Da Europa solo ipocrisia, serve reale cooperazione"

"I dati forniti dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni parlano di diciannovemila migranti morti nel Mediterraneo durante gli ultimi sei anni: un numero spaventoso, a cui si aggiungono i decessi che avvengono nel deserto durante il tentativo di raggiungere la Libia e che le stime della stessa agenzia attesterebbero essere almeno il doppio dei primi. Al punto in cui ci troviamo, è ormai necessario un radicale cambio di passo: l'Europa, unita, deve cooperare con i paesi africani per disincentivare l'illegalità ed il traffico di esseri umani, promuovere corridoi umanitari per coloro che hanno diritto alla protezione internazionale e, infine, potenziare l'informazione nei paesi di origine così da prevenire le migrazioni per mere ragioni economiche".



"Oggi, invece, assisteremo all'ennesimo vertice europeo dove emergerà l'egoismo dei paesi più ricchi, incapaci di agire con concretezza e di cercare soluzioni adeguate per risolvere il problema alla radice". Così il senatore della Lega Tony Iwobi, vicepresidente della commissione Esteri e responsabile immigrazione del partito.