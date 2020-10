Coronavirus, la Germania torna ai picchi di aprile

I casi di contagio da coronavirus in Germania sono tornati ai picchi di inizio aprile. Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 4.058 nuovi casi, per un totale di 310.144 infezioni, secondo il Robert Koch Institute. Nelle ultime 24 ore sono morti altri 16 pazienti affetti da Covid-19, per un totale di 9.578. Il dato dei contagi è poco al di sotto di quello registrato il 9 aprile, un record per il Paese, con 4.885 infezioni in un giorno.