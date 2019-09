USA, salta l'incontro segreto coi talebani

Non incontrerà, né segretamente come pervisto né pubblicamente, la delegazione talebana, il presidente Donald Trump. Lo ha annunciato il tycoon sui social. Da tempo gli Stati Uniti stanno cercando una mediazione per il cessate il fuoco con i terroristi islamici. L'incontro segreto si sarebbe dovuto svolgere oggi a Camp David con i leader talebani e, separatamente, con il presidente afghano Ashraf Ghani, spianando una volta per tutte la strada all'accordo di pace con i ribelli Pashtun che una volta ospitarono e sostennero la mente degli attacchi dell'11 settembre, Osama bin Laden.



Il cambio di rotta da Washington dopo che i terroristi islamici hanno rivendicato l'attentato di giovedì a Kabul in cui sono rimaste uccise 12 persone, tra cui un soldato americano: il sergente Elis A. Barreto Ortiz, originario di Porto Rico, identificato dal Pentagono nelle scorse ore.