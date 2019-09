Allarme bomba a Battipaglia, scatta l'evacuazione

Cittadini sfollati questa mattina a Battipaglia, nel Salernitano, ove alle 5 è iniziato il piano di evacuazione per il disinnesco di un ordigno bellico risalente alle Seconda Guerra Mondiale. Sono in totale 36.177 le persone, per un totale di 19.995 famiglie, che dovranno lasciare la propria abitazione. I mezzi della protezione civile regionale stanno passando al setaccio una zona di un raggio di 1.600 metri, annunciando con gli altoparlanti che "l'evacuazione è in corso, i cittadini devono lasciare le abitazioni".