Governo Mazinga, terzo giorno: ora è scazzo sul taglio alle poltrone

"M5s e Pd si scannano già. Su grandi opere, immigrazione e taglio dei parlamentari alleati subito divisi: i dem ora capiscono perché Salvini ha staccato. Ma la Lega non c’è più e stavolta i giornali attaccano solo i Cinquestelle". Titola così, oggi, il quotidiano Libero, che sottolinea come "i cantori della nuova intesa teorizzino la nascita di un grande fronte popolare anti-Lega e vagheggiano di intese giallorosse anche per le Regionali, ma la realtà a Roma è opposta".



"Tre sono i principali elementi di frizione: grandi opere, taglio dei parlamentari e politica migratoria", prosegue il giornale milanese. "Sulla Tav è già andato in scena il grande scontro. Poi c’è il taglio dei parlamentari: i grillini vogliono farlo subito, il Pd non lo ha mai voluto e adesso cerca almeno di prendere tempo. Infine, ma è destinata a diventare la vera patata bollente, c’è la questione immigrazione".



"La sinistra mira a dare subito un segno di discontinuità rispetto alla politica della Lega. I sondaggi però dicono che l’89% degli italiani non vuole che il Viminale cambi linea e i grillini non sono in cerca di rogne sul tema: sanno che, al primo sbarco di clandestini, Salvini rinfaccerà loro di aver calato le braghe di fronte al Pd e li accuserà di complicità nel far ritornare l’Italia il campo profughi del mondo, un Paese con frontiere colabrodo e porti aperti per tutti". "A Conte, che domani si presenta in Parlamento per ottenere la fiducia, l’arduo compito di trovare l’equilibrio tra i contendenti", conclude Libero. Auguri, mo' so' cazzi sua...