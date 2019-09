Rosica-Serracchiani: "Salvini in piazza al traino di Meloni"

"Ci siamo: Salvini non solo ha suicidato il suo governo ma ora si mette pure al traino dell'iniziativa politica di Fratelli d'Italia e scende in piazza a rincalzo di Meloni. Triste decadenza per uno che voleva i pieni poteri e mettersi contro il mondo occidentale". Lo afferma la deputata Pd Debora Serracchiani. Ed è quantomeno fantasiosa la ricostruzione della crisi di Governo in salsa piddina.



"Mentre Meloni può almeno rivendicare di essere stata all'opposizione anche del precedente governo, Salvini", prosegue, "non ha ancora spiegato ai suoi perché ha deciso l'autoaffondamento. La teoria del complotto che viene portata come argomento da tutti i leghisti di stretta osservanza è una delle bufale peggio inventate. Il fatto è che Salvini, messo di fronte a un passaggio difficile ha dimostrato che è bravissimo a far propaganda ma non è uomo di Stato. E così si ritrova con Toti dietro la Meloni". Non è così, ma se crederlo la rende felice, auguri!