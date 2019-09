Elezioni in Russia dopo le proteste, Putin ha votato a Mosca

Il presidente russo Vladimir Putin ha votato all'elezione dei deputati della Duma della città di Mosca. Lo riferisce RIA Novosti. Putin come tradizione ha espresso il suo voto all'Accademia delle scienze russa. Il capo dello stato ha ammesso di non conoscere personalmente il candidato che ha scelto "ma spero che questa sia una persona buona e decente", ha detto Putin.





Sulla scia di settimane di forti proteste, si svolgono oggi in Russia non semplici elezioni locali, ma un test durissimo per la tenuta del sistema di potere che vede da vent'anni al vertice della Federazione Russa Putin. La lunga estate calda moscovita (solo dal punto di vista politico) è stata infatti scandita prima dalle più ampie proteste in Russia dall'inverno 2011-2012, quando i manifestanti scesero in strada in coincidenza con il ritorno di Putin al Cremlino.



Il Cremlino ha cercato di scrollarsi di dosso le contestazioni - scattate quando a luglio la Commissione elettorale ha escluso dal voto una serie di candidati indipendenti - come insignificanti, pur sostenendo la risposta durissima della polizia.