Peschiera Borromeo: si litiga sui...pioppi

“In qualità di Presidente della Commissione Ambiente al Pirellone ho intenzione di invitare al più presto il Sindaco di Peschiera Borromeo, per spiegare nei dettagli ai membri della commissione stessa e ai cittadini che vorranno partecipare, tutte le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione comunale a prendere questa scelta inopportuna”. Così Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente al Pirellone interviene in merito alla scelta dell’amministrazione di Peschiera Borromeo di abbattere 240 pioppi per realizzare una pista ciclabile.



“Condivido pienamente i contenuti della petizione per salvare i 240 pioppi di viale Galvani lanciata nei giorni scorsi dalle sei coraggiose cittadine di Peschiera. Una posizione sostenuta a ragione da tutti gli abitanti e non solo. Ancora una volta ribadisco che l’amministrazione comunale sta portando avanti una scelta inaccettabile, senza una logica a tutela dell’ambiente e totalmente in contrasto con il volere della cittadinanza. Il Sindaco – conclude Pase - dovrebbe anche chiarire quali siano le motivazioni alla base del taglio dei pioppi, che ci vengono indicate come “necessarie” per tutela dell’incolumità dei cittadini. Sono convinto che, con l’aiuto di tutti, si possa trovare una soluzione condivisa. Soluzione questa, che non deve in alcun modo sacrificare inutilmente piante sane”.