Clandestini, la Lombardia al centro del business

"L’operazione condotta stamattina contro un’articolata organizzazione criminale di trafficanti di essere umani specializzata nell’immigrazione clandestina e l’individuazione di un cellula di trafficanti a Milano conferma che la Lombardia è l’epicentro di questo business. Appena una settimana fa la scoperta in provincia di Lecco di un’organizzazione che si era spartita 900mila euro di fondi pubblici destinati all’accoglienza degli immigrati, neanche due mesi fa in provincia di Bergamo una serie di misure cautelari eseguite in provincia di Bergamo nei confronti di un cooperativa che gestiva l’accoglienza dei richiedenti asilo". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "Questa ennesima indagine penale nel territorio lombardo conferma come dietro al business dell’accoglienza dei clandestini africani spacciati per profughi si nasconda in molti casi una spartizione di soldi pubblici dei cittadini e un grande affare per le mafie e le organizzazioni criminali, favorite dalla politica del porte aperte e dei porti aperti del Governo. Chi sta per processare l’unico ministro, Matteo Salvini, che in questi anni ha chiuso la porta a questi trafficanti di esseri umani dovrebbe riflettere bene...