Il Pirellone boccia la sfiducia a Fontana. Compagni con la coda tra le gambe

“È lampante che le Regioni siano state lasciate da sole a gestire l’emergenza, abbandonate completamente dal governo nazionale. Appare chiaro, tra i tanti motivi, dal fatto che ancora a inizio febbraio, quando a Roma già sapevano dei rischi della pandemia, il governo ha deciso di tenere tutto segreto, senza nemmeno informare i Presidenti di Regione, che si sarebbero subito attivati per reperire i dispositivi di protezione che mancavano… e a inizio febbraio l’epidemia non era ancora diffusa in tutta Europa. Avremmo avuto diversi giorni per raccogliere i materiali di Protezione individuale, che poi sono mancati. E tutto questo perché il governo ha tenuto ogni cosa sotto silenzio”. Così Roberto Anelli, Capogruppo della Lega in Regione Lombardia, intervenendo in Aula sulla mozione di sfiducia al Presidente Fontana, presentata dall’opposizione e respinta dalla maggioranza dei votanti.



“Sono stati zitti ed arroccati: questo il grande rapporto dello Stato italiano con Regione Lombardia – accusa Anelli – e sulla mancata zona rossa, che riguarda anche il Comune che mi ha visto nascere e che ho avuto l’onore di amministrare, risulta vergognoso, oltre che patetico, come cinquestelle e sinistra cerchino ancora di addossare la colpa alla Regione… quando è sempre stata responsabilità del governo scegliere se attuarla o meno”.



“Tanto è vero che a Regione Lombardia è stata impugnata la legge sulla sicurezza negli ospedali, in quanto il semplice interloquire con il Questore non è di competenza regionale, come dall’art. 117 della Costituzione, ma è tra le competenze statali. Figuriamoci se il Presidente Fontana poteva ordinare all’Esercito di cinturare la zona rossa” aggiunge.



“Adesso che è fallito anche l’ennesimo tentativo di addossare colpe immeritate a Regione Lombardia e al Presidente Fontana, confidiamo che i Cinquestelle facciano per una volta qualcosa di giusto, non solo per i lombardi, ma per tutti gli italiani: lascino il governo nazionale e vadano a casa. Così, coerentemente a quando ancora credevano alla regola del limite dei due mandati, potranno tornare a fare quello che facevano prima, cioè niente” sottolinea Anelli. E conclude: “I lombardi non si faranno mai ammaliare dalle bugie dei Cinquestelle: sceglieranno sempre la concretezza e la serietà della Lega e di Fontana”.