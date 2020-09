Mozione di sfiducia a Fontana. La leghista Pravettoni: "A dabón?"

Voto contrario da parte dell’aula del Consiglio Regionale Lombardo alla mozione di sfiducia presentata dalle minoranze al presidente Attilio Fontana. Durante il dibattito è intervenuta in difesa dell’operato di Regione il consigliere lodigiano Selene Pravettoni che ha dichiarato: “Davvero siamo caduti così in basso? Eppure io sono convinta che sia ancora possibile una buona politica, una politica che non sia così strumentale e così demagogica come quella dimostrata in quest’aula dalle opposizioni. Credo fermamente che il nostro ruolo di politici eletti sia quello di portare avanti le esigenze dei territori, di fare gli interessi dei cittadini lombardi, di risolvere i problemi e migliorare le cose. Non di certo quello di perdere tempo, discutendo una mozione in cui nemmeno l'opposizione stessa crede. Una mozione che non ha neanche delle argomentazioni credibili a sostegno della propria tesi, e che quindi è evidentemente una mozione utile solo a fare bagarre e a rispondere agli ordini che arrivano da Roma”.



“Non entro nel merito del dispositivo - prosegue Pravettoni - perché, da lodigiana, ho troppo rispetto per il dolore che abbiamo subito nei mesi scorsi per parlarne così, in modo superficiale e fazioso. Mi chiedo però che genere di messaggio sia stato trasmesso oggi da questo modo di fare politica, che ha usato l’aula consigliare di cui io ho il massimo rispetto, per discutere di argomenti squisitamente politici e strumentali, che non servono ai cittadini lombardi ma solo alle opposizioni per attaccare Regione Lombardia. Poi non stupiamoci se i giovani si allontanano sempre più dalla politica, perché nel leggere questa mozione, con tutti i temi utili di cui avremmo potuto discutere oggi, le uniche parole che mi vengono in mente sono: ma davvero? O come diciamo dalla mie parti: "a dabón?"