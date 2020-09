Pirellone, respinta la sfiducia a Fontana

Durante il dibattito al Pirellone sulla mozione di sfiducia al presidente Attilio Fontana, è intervenuta Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. “Sta emergendo la forza dei fatti – ha dichiarato Scurati – che smonta in maniera sistematica tutte le falsità contenute nel documento presentato dalle opposizioni”. “Si riempiono la bocca di parole quali trasparenza – ha proseguito l’esponente del Carroccio – e poi secretano atti pubblici, ma i lombardi hanno tutti i diritti di conoscere cosa viene ancora occultato nei cassetti del governo Conte”.





“D’altra parte anche il dibattito odierno dimostra che le opposizioni in Regione Lombardia, non riuscendo ad elaborare proposte concrete o comuni intenti, sanno compattarsi solo nel momento in cui individuano un nemico”, ha ribadito. Concludendo: “Il programma di PD e M5S? Mettere alla gogna chi non la pensa come loro, come è successo vergognosamente sia con la Commissione d’Inchiesta regionale, facendo dimettere il Presidente, sia con la creazione di un clima di odio nei confronti degli avversari politici e dell’intera Lombardia”.