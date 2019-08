Ue: "Crisi di Governo in Italia? No comment"

"Seguiamo gli sviluppi in Italia", ma "no comment" sulla situazione: così un portavoce della Commissione Ue a chi gli chiede se vi siano reazioni da parte di Bruxelles alla crisi di Governo. E protesta anche la Sinistra estrema. "Salvini si ricordi che siamo in una democrazia parlamentare e la smetta di usare parole eversive quali la richiesta di avere dal popolo pieni poteri". Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.



"Le elezioni anticipate", prosegue Fornaro, "sono una eventualità democratica e sarà in Parlamento, luogo in cui si esprime la volontà popolare, che ognuno si assumerà le proprie responsabilità di fronte al Paese e si verificherà se non esistono alternative al ritorno al voto".



"Salvini studi la Costituzione italiana su cui ha giurato e la smetta di trattare il Parlamento della Repubblica come un semplice intralcio ai suoi disegni politici: l'Italia non è e non diverrà come l'Ungheria di Orban o la Turchia di Erdogan", conclude Fornaro. E la Sinistra finì col travaso di bile...