Crisi di Governo, i forzisti: "Non mancherà agli italiani"

"Il governo gialloverde chiude la sua fallimentare esperienza. Ci ha dato il reddito di cittadinanza e il decreto dignità, ma non l'autonomia e le infrastrutture. Hanno fatto una legge di bilancio di spesa improduttiva e zero investimenti. Non ci mancherà... Ora tocca al centrodestra!". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Marco Marin.